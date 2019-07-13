شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تآخي بين الإسكندرية ومدينة كاتانيا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعمدة مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، سالفو بوليزي، على اتفاقية تآخي بين المحافظة والمدينة بحضور السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، ورئيس مقاطعة صقلية، نيلو موزيميتشي، ولفيف من نخبة المجتمع الإيطالي.

تأتي الاتفاقية في إطار رؤية مصرية شاملة تهدف لتوسيع نطاق التعاون المصري الإيطالي ليشمل مزيد من المجالات الحيوية، خاصة في ضوء ما تتمتع به جزيرة صقلية من موقع متميز بالبحر المتوسط.

تضم الاتفاقية أطر تعاون تنفيذية في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن ايلاءها أهمية خاصة لقطاع النقل البحري والموانيء، كما تتضمن أيضاً الاتفاق على الشروع في إعادة تدشين الخط الجوي الذي كان يربط المدينتين، بما يسهم في استعادة معدلات السياحة الإيطالية لمستوياتها المعهودة.

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من جهته، أشار المحافظ إلى أن الاتفاقية التي تربط مدينة الاسكندرية مع كتانايا تأتي في سياق توجه المحافظة نحو استعادة الاسكندرية لتراثها الحضاري العريق الذي شكلت فيه الحضارة الرومانية مكوناً رئيسياً به، موضحاً أن حجم الترابط الحضاري والمعماري والمجتمعي بين المدينتين يعكس مدي تجذر العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا.

أعرب المحافظ عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في استثمار عناصر التكامل التي تجمع الجانبين بما يتيح تعظيم الاستفادة من التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات المصرية بما فيها الاسكندرية في الفترة الوجيزة الماضية.

أشار المحافظ إلى بعض الفرص الجاذبة في مدينة الإسكندرية منها الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، مشيرا إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم ركائز الاستثمار في المدينة.

وفي مجال التعليم، أشار المحافظ إلى أن الإسكندرية لديها جامعات تعد من بين الأفضل على مستوى العالم وبذلك يمكن إعداد برامج تبادل علمي وطلابي بين مدينة الإسكندرية وكاتانيا خلال الفترة المقبلة.

أوضح المحافظ «أننا في صدد تفعيل cruise club بين موانئ البحر المتوسط منها قبرص ولاررناكا ومارسيليا وكذلك يمكن أن تضم مدينة كاتانيا بهدف تنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين».