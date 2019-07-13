شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يودّع أطباء التأمين الصحي الشامل المتجهين إلى لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدفعة الثانية من الأطباء الذين تم اختيارهم للسفر للمملكة المتحدة للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد تشغيل المنظومة تجريبيا في المحافظة مطلع يوليو الجاري.

أعرب المحافظ عن سعادته لسفر البعثة الثانية من أطباء طب الأسرة للتدريب على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في لندن، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية تشمل 35 طبيبا من مختلف المحافظات.

طالب المحافظ الأطباء بالاستفادة من فترة التدريب على أحدث النظم الطبية أكبر استفادة، قائلًا: «الأطباء سيكونوا مطالبين بنقل ما تعلموه بالخارج إلى زملائهم، فضلا عن تقديم أفضل خدمة طبية بمعايير دولية للمواطنين بعد عودتهم».

Advertisements

أكد المحافظ أهمية استغلال تلك الفرصة لتأهيل الأطباء وفقاً لأحدث الإمكانيات التدريبية في أكبر الأماكن الطبية العالمية ومعايشة أكبر الأطباء، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وقعت بروتوكول تعاون مع المملكة المتحدة لتدريب أطباء الأسرة وإرسالهم في بعثات.

قال المحافظ إن «هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير في تحسين المنظومة الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمريض».

أشار إلى أن «ما يحدث في تجهيزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في نطاق المحافظة هو إعجاز، تحقق في وقت قياسي بفضل جهود جميع المشاركين في تلك الملحمة الوطنية بعد نجاحهم في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية».

أوضح أن محافظة بورسعيد تشهد تواجد أطباء من اليابان والهند على مستوى عالي يعملون على تدريب الفرق الطبية والتمريض بالوحدات الصحية في المحافظة على نظام التأمين الجديد، إضافة إلى أطباء الدفعة الأولى العائدين من لندن.