شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات «الإسكان الاجتماعى» بـ4 محافظات و3 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات (مطروح– كفر الشيخ– السويس– بورسعيد)، ومدن (بدر– السادات– الفيوم الجديدة)، بحضور مسؤولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديرى المشروع بالمواقع المختلفة.

وأكد الجزار ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات بأعلى جودة وتسليمها لمستحقيها، والمتابعة الدائمة لمراحل التنفيذ المختلفة، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق للانتهاء منها بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: «في محافظة مطروح، جارٍ تنفيذ 1280 وحدة (75 عمارة)، بمناطق (مرسى مطروح – الحمام – العلمين – سيدى عبدالرحمن – سيوة)، وفى محافظة كفر الشيخ، تم وجارٍ تنفيذ 2166 وحدة، بمناطق (بلطيم – بيلا – الحامول – دسوق – مطوبس/فوة – قلين)، وفى محافظة السويس، جارٍ تنفيذ 2832 وحدة (118 عمارة)، وفى محافظة بورسعيد، جارٍ تنفيذ 1495 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة، وفى مدينة السادات، تم وجارٍ تنفيذ 15760 وحدة، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 1536 وحدة».