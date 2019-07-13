شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يناقش منظومة المخلفات الجديدة مع شركات خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، السبت، اجتماعا مع الدكتورة يسرية ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة تحسين الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات «ارتقاء»، والدكتور هشام شريف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة «إيكارو»، في إطار منظومة المخلفات الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركتين.

يأتى اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الشركتين للمشاركة في منظومة النظافة الجديدة ببعض مناطق محافظة القاهرة وذلك بمراحل الجمع السكنى والنقل والنظافة وتشغيل المحطات الوسيطة ونقل القمامة إلى مرافق المعالجة والتخلص، بالإضافة إلى أعمال الفرز والتدوير للمخلفات وصولاً إلى كل من الكومبوست ووقود المرفوضات «RDF »، وكذا إدارة عملية الدفن الصحى للمرفوضات في مدافن صحية آمنة.

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أكد «شعراوى» أهمية التزام الشركات التي سيتم توقيع عقود جديدة معها في منظومة النظافة الجديدة بتنفيذ كافة بنود تلك العقود، مشددا على جدية الحكومة والدولة في التعاون مع كافة الشركاء المصريين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة، بما يسهم في إحداث نقلة كبيرة في مستوى نظافة القاهرة والمحافظات يشعر بها المواطن.

وشدد على أهمية مشاركة متعهدى الخدمة وجامعى القمامة في المنظومة من خلال التعاقدات التي سوف تتم بين هذه الشركات والمحافظات، مشيرًا إلى أنه جارى الإنتهاء من كراسة الشروط والمواصفات تمهيداً لتقديمها للشركات لدراستها وتقديم عرض مالى وفنى، معربا عن أمله في عودة الصورة الحضارية لمصر وصورتها الحقيقية فيما يخص النظافة وحل تلك مشكلة القمامة وتغيير الصورة الحالية للقاهرة والمحافظات.

فيما أشاد مسؤولي الشركتين بمستوى التعاون والروح الإيجابية التي تتعامل بها وزارة التنمية المحلية مع كافة الشركات المصرية العاملة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين بكافة المحافظات.