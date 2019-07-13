شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين بـ«التلاعب في البورصة» لـ6 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضية «التلاعب في البورصة»، المتهم فيها جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين، إداريًا، لجلسة 6 أغسطس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر، ومصطفى رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف، بأمانة سر محمد أبوالعلا.

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وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، برئاسة المستشار محمد الفقى وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها.

كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

كما قال أمر الإحالة أن «جمال» اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.