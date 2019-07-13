«التخطيط» تصدر تقريرًا عن «بناء وتنمية العنصر البشري» في خطة الإصلاح الإداري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يرصد نتائج خطة الإصلاح الإداري للدولة فيما يخص محور بناء وتنمية قدرات العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العنصر البشري هو أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، لذلك يعتبر الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان المصري من أهم أولويات الحكومة، ويعد محور التدريب وبناء القدرات المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة، حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات، إلى جانب المساهمة بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

فيما أشارت غادة لبيب، نائب الوزيرة، إلى أن هناك مجموعة من الجهود التي تبذلها الدولة والوزارة في إطار خطة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.

وأوضحت «لبيب» أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج تدريبية غير تقليدية لإعداد كوادر قيادية إدارية متميزة من شاغلي الوظائف الإدارية العليا، الإشرافية الوسطى، والوسطى بالقطاع الحكومى والراغبين بها، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتميزة.

من جهتها، أشارت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن المعهد يقوم بتنفيذ دوره في خطة الإصلاح الإداري للدولة من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، ذلك من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.

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وتضمن التقرير الذي أصدرته الوزارة تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة المستويات الوظيفية، وتتمثل هذه البرامج في برنامج وطني 2030 وهو برنامج تعريفي بقانون الخدمة المدنية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وجهود خطة الإصلاح الإداري للدولة، وتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المعهد المصرفي والمعهد القومي للإدارة، واستفاد من هذا البرنامج عدد 3700 متدرب من العاملين بالجهاز الإداري، ومستهدف مضاعفة هذا العدد بنهاية العام الجاري.

ونفذت الوزارة برنامج متخصص للعاملين بوحدة الموارد البشرية المستحدثة في كل وزارة وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة، وجرى تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين المرحلة التمهيدية: واستفاد منها عدد 720 متدرب، والمرحلة المتقدمة واستفاد منها عدد 500 متدرب، بالإضافة إلى برنامج المراجعة الداخلية واستهدف هذا البرنامج تدريب العاملين في وحدة المراجعة الداخلية المستحدثة في كل وزارة وتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة والمعهد المصرفي، وتم خلاله عقد ندوة تعريفية لعدد 185 متدرب، ودورة تدريبية تمهيدية للعدد نفسه، واجتاز الاختبار منهم عدد 165 متدرب، ومستهدف تقديم دورة تدريبية في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في شهر أغسطس المقبل.

وشمل التقرير الإشارة إلى برنامج المسؤول الحكومي المحترف الذي يهدف إلى تدريب العاملين في الشباك الأمامي لخدمة المواطنين، وذلك لتحسين طريقة تقديم الخدمة للمواطن، وقد تم الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة بإجمالي 600 متدرب، إلى جانب برنامج ماجستير الإدارة الحكومية الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة اسلسكا، وتم خلال هذا البرنامج تدريب نحو 562 متدرب على أكثر من دفعة.

وتضمنت خطة الإصلاح الإداري تنفيذ برنامج رفع كفاءة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد واستهدف تدريب العاملين بمبنى المحافظة والمديريات التابعة على التحول الرقمي، واستفاد من هذا البرنامج عدد 1473 موظف.

وفي إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة مشروع تطوير العمل الحكومى بين البلدين التي تم توقيعها خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، تقدم دولة الإمارات حزمة من البرامج التحفيزية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، وتتمثل هذه البرامج في برنامج التوجهات الاستراتيجية وتطوير الخدمات واستهدف 200 متدرب، برنامج الاستراتيجيات واستشراف المستقبل واستهدف 500 متدرب، برنامج الاتصال الحكومي واستهدف 200 متدرب، برنامج تحفيز الابتكار في القطاع الحكومي واستهدف 1000 متدرب، وسوف يتم ترشيح الكوادر المتميزة من خريجي هذه البرامج للسفر إلى دولة الإمارات للتدريب على «برنامج تدريب المدربين TOT» لضمان استدامة المشروع وتدريب أكبر قدر من العاملين، ويستمر تنفيذ حزمة هذه البرامج خلال العام الجاري.

وفي إطار تمكين المرأة المصرية، نفذت الوزارة برنامج دبلومة القيادات النسائية حيث استهدف هذا البرنامج تدريب القيادات النسائية العليا والوسطى بالجهاز الإداري للدولة على طرق القيادة الفاعلة والعمل الحكومي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة ميزوري ستيت الأمريكية، والتحق بالدفعة الأولى هذا العام 90 قيادة نسائية من الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى برنامج دبلومة الإدارة العامة واستهدف القيادات الوسطى لزيادة الوعي الذاتي ودعم مهارات القيادة، وفهم أساسيات السياسات العامة للدولة والإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كينجز البريطانية، وتم قبول الدفعة الأولى والثانية بواقع 60 طالب، بدأت أول يوليو الجاري، والدفعة الثالثة والرابعة بواقع 60 طالب، سوف تبدأ سبتمبر المقبل.

تضمن التقرير الذي أصدرته الوزارة الإشارة إلى برنامج إدارة الأعمال التنفيذي للقيادات حيث يهدف هذا البرنامج إلى مزج التعليم التقليدي والتجريبي لدراسة التحديات والتغيرات المستجدة في عالم الأعمال، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو في فرعها بالجونة ستبدأ الدفعة الأولى في أكتوبر المقبل بواقع 20 قيادة وزارية.

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري

«التخطيط» تصدر تقريرًا عن محور بناء وتنمية العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري