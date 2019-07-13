شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تتفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لليوم السبت مصنع تدوير المخلفات بمدينة الغردقة وعقب الزيارة تقوم بتوزيع كمية من الأكياس صديقة البيئة امام سوق الخضار بالغردقة وذلك لتعزيز قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بحظر الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر. ثم تعقد مؤتمر صحفي بديوان عام محافظة البحر الاحمر

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