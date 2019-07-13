وفد النواب الليبي بالبرلمان.. ورسلان: ليبيا ستعود موحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهد مجلس النواب، صباح اليوم السبت، زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، حيث مثّل الوفد جميع التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي.

كان في استقبال الوفد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب حمدي بخيت، عضو لجنة الشئون الإفريقية والنائب ماجد أبوالخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، وعدد من النواب بمختلف اللجان النوعية.

ورحب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بوفد النواب الليبي، متمنيا لهم طيب الإقامة مع أن تعود ليبا موحدة بالصف العربي، وهو الشاغل المصري وعلى رأس أولويات الدولة المصرية.

وتستضيف القاهرة وفدا من البرلمان الليبي، اليوم وعلى مدار أسبوع، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي.​