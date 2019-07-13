ضبط 31 متهما بالاتجار في المخدرات و5 أسلحة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 31 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، بحوزتهم 1065 جرام حشيش، 471 أقراص مخدرة، 121 جرام هيروين، 2 كيلو بانجو. وضُبط في مجال الأسلحة النارية 5 متهمين بحوزتهم 3 طبنجات و2 فرد خرطوش، وتم تحرير محضر بكل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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