الشرطة تضبط 46 مشتبها به خلال حملة أمنية بالمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة استهدفت المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام.

وأسفرت الجهود في مجال المرافق عن ضبط 1 ثلاجة، 3 شمسية، 2 إستاند، 250 سيخ حديد، عربة يد، 4 ميزان باجمالي 561 الإجمالي.

وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 46 حالة اشتباة وتنفيذ 4 أحكام قضائية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة للتحقيق.