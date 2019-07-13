الشرطة تضبط 46 مشتبها به خلال حملة أمنية بالمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة استهدفت المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام.
وأسفرت الجهود في مجال المرافق عن ضبط 1 ثلاجة، 3 شمسية، 2 إستاند، 250 سيخ حديد، عربة يد، 4 ميزان باجمالي 561 الإجمالي.
وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 46 حالة اشتباة وتنفيذ 4 أحكام قضائية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة للتحقيق.
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