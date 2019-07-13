أمن الجيزة: ضبط 2طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته، وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 70قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإحباط تهريب قرابة 2 طن دقيق مدعم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.