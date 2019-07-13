محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته، وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 70قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإحباط تهريب قرابة 2 طن دقيق مدعم.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الجيزة: ضبط 2طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.