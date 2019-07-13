"قضايا الدولة" تجنب وزارة الدفاع خسارة 92 فدانا من أراضيها بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة استئناف الإسماعيلية لصالح وزارة الدفاع.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، أن الحكم الذي حصلت عليه الهيئة جنب الدولة خسارة قطعة أرض تبلغ 92 فدانا.

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ترجع وقائع الدعوى إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى رقم 865 لسنة 2011 الإسماعيلية ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بإخلاء الأرض محل التداعي البالغ مساحتها 92 ف 23 ط 8 س ضمن مساحة قدرها 292 ف 18 ط وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل، وبجلسة 28/6/2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى.

واستأنفت إحدى المدعين على الحكم وتم رفضه بناء استناداً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعويين، ومن ثم جنبت الهيئة الدولة ووزارة الدفاع خسران مساحة 92 فدان و23 قيراط و8 أسهم.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها واختصاصها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج.