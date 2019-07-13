السيطرة على حريق كشك كهرباء دون خسائر بشرية في بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، على حريق شب في كشك كهرباء دون خسائر بشرية، بمركز المنشاة، جنوب المحافظة.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بنشوب حريق بكشك كهرباء بناحية السقرية دائرة المركز.
تبين من التحريات، نشوب الحريق بكشك كهرباء بالقرية، تمت السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.
نتج عن الحريق انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل بالقرية، وأرجع "حسين. م" 40 عامًا فني بهندسة كهرباء المنشأة، احتراق الكشك نتيجة الأحمال الزائدة، ونفى الشبهة الجنائية.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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