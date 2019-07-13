أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد درجات الحافز الرياضي لعدد من طلاب الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعتمد درجات الحافز الرياضي لعدد من طلاب الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سوف يوقع على المذكرة الخاصة بدرجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت المصادر لـ"الخليج 365" عن الدرجات الخاصة بالحافز الرياضي، في بطولات العالم والدورات الأولمبية يحصل المركز الأول على 24 درجة، والثاني على 20 درجة والثالث على 16 درجة والرابع على 12 درجة.

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ويحصل طلاب البطولات والدورات (الإفريقية والبحر المتوسط) على 18 درجة للمركز الأول و14 درجة للمركز الثاني، و10 درجات للمركز الثالث و6 درجات للمركز الرابع.

أما فى البطولات والدورات العربية، يحصل المركز الأول على 12 درجة، والثاني على 8 درجات، والثالث على 6 درجات والرابع على 4 درجات، أما بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي، يحصل طالب المركز الأول على 8 درجات والثاني على 6 درجات، والثالث على 5 درجات، والرابع على 3 درجات.

وينص القرار على منح الطلاب المصريين الناجحين فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلى طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى وإذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط.