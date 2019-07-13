أخبار مصر | تداول 305 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 305 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (18) سفينة وتم تداول (305) شاحنة بضائع و(358) سيارة حيث شملت حركة الواردات (209) شاحنة و(237) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (96) شاحنة بضائع و(121) سيارة.

وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امانة والحرية2 بينما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امانة والحرية1 كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.