مصر | اليوم.. مؤتمر لإعلان فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر لإعلان فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد أكاديمية الشرطة، صباح اليوم السبت، بمقرها بالتجمع الأول، مؤتمرا للإعلان عن فتح باب القبول للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بها للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ويحضر المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قادة كلية الشرطة، بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

ويناقش المؤتمر شروط ومعايير القبول لهذا العام والمزايا ومواعيد التقديم، بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، مدير كلية الشرطة ومساعد رئيس الأكاديمية، وكبير معملي كلية الشرطة ولفيف من قيادات كلية الشرطة.