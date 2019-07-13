شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اليوم السبت 25755 طالب وطالبة، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، داخل 486 لجنه فرعية تابعة لتسع إدارات تعليمية من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا .

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قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية خصصت اللجان لاستقبال 25 ألف و755 طالب وطالبة لأداء امتحانات الدور الثاني، داخل 486 لجنه فرعية بالمدارس تحت إشراف 9 إدارات تعليمية، و9 قطاعات للامتحانات بالوسط والجنوب والشمال .

وشدد «عزب» على ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وعدم السماح بأي محاولات للغش، لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم اصطحاب التليفون المحمول .

يذكر ان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بلغت 73.74%، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468طالبا، حضر منهم 98087طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالب وطالبة .