شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري زيارة تفقدية للكلية الحربية فجرًا ويشارك الطلبة نشاطهم الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر السبت زيارة تفقدية للكلية الحربية . وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجر اليوم. وأكد الرئيس السيسي على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية.

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