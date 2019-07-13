أخبار مصر | اليوم.. اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي .. ومفاجأة بشأن نسبة النجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي .. ومفاجأة بشأن نسبة النجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، على أن يتم إعلان أسماء الأوائل، غدًا الأحد، من خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة.

وتوقعت مصادر، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة، هذا العام، ستكون أعلى من 74%، وأعلى من العام الماضي.

