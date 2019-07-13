أخبار مصر | قبل الإعلان عنه بساعات.. تعرف على الكشف الأثري الجديد بدهشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الإعلان عنه بساعات.. تعرف على الكشف الأثري الجديد بدهشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة بوزارة الأثار، إن الوزارة بصدد الإعلان عن كشف أثري جديد، في منطقة دهشور، عبارة عن مقبرة لأحد الوزراء، وليست ملكية.

وتابع أن الوزير المكتشفة مقبرته، يدعى سا إيست، وهو أحد وزراء الدولة الوسطى، وتم اكتشافها لأول مرة عام 1898 على يد عالم الآثار دي مورجان، وظلت حتى قبل سنوات مجهولة الهوية، وأجريت على المقبرة بعض الدراسات والأبحاث، والتي نتج عنها التوصل لاسم وهوية صاحبها وهو سا إيست.

وتتمتع المقبرة بكم كبير من الزخارف والكتابات، وتضم بداخلها مجموعة من النصوص مثل نصوص الأهرام الموجودة في أهرامات ملوك الدولة القديمة.