أخبار مصر | عاجل.. طقس اليوم مفاجأة

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الأرصاد: انخفاض طفيف.. وطقس حار رطب على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 23 31

سيوة 23 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 35

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 19 37

نويبع 27 37

طابا 25 36

كاترين 18 32

الطور 24 36

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 30 40

مرسى علم 27 36

الفيوم 25 37

بنى سويف 26 38

المنيا 25 40

أسيوط 26 42

سوهاج 27 43

قنا 27 43

الأقصر 28 44

أسوان 30 45

أبوسمبل 27 42

الوادى الجديد 28 45

الشلاتين 29 38

أبو رماد 29 36

حلايب 30 36

رأس حدربة 29 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

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الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 44

المدينة 27 43

الرياض 27 43

المنامة 34 39

أبوظبى 31 41

الدوحة 32 41

الكويت 32 47

دمشق 15 35

بيروت 26 29

عمان 17 31

القدس 18 29

غزة 22 30

بغداد 28 43

مسقط 31 35

صنعاء 15 29

الخرطوم 27 39

طرابلس 25 31

تونس 24 37

الجزائر 21 29

الرباط 16 26

نواكشوط 24 29

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 26

إسطنبول 19 26

إسلام آباد 26 35

نيودلهى 28 38

جاكرتا 23 32

بكين 23 33

كوالالمبور 23 33

طوكيو 22 28

أثينا 20 29

روما 19 31

باريس 13 26

مدريد 19 34

برلين 13 24

لندن 13 22

مونتريال 17 28

موسكو 09 18

نيويورك 24 31

واشنطن 22 33