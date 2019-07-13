35 طبيبا يغادورن مطار القاهرة للتدريب على التأمين الصحي في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت؛ لوداع دفعة أطباء الأسرة، المغادرين إلى إنجلترا للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، 35 طبيبا منتظر أن يتوجهوا بعد قليل، إلى لندن، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى هناك، للتدريب على نظام التأمين الصحي هناك.

وحرص المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، على وداع الوفد في مبنى الركاب 3 بالمطار، قبل مغادرته، في وجود عدد من قيادات وزارة الصحة ومطار القاهرة ومحافظة بورسعيد.

وكانت أولى بعثات أطباء الأسرة، غادرت القاهرة، أبريل الماضي؛ للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، انطلقت، مطلع الشهر الجاري المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بشكل تجريبي لمدة شهرين، بعد أن استعدت وزارة الصحة، بتجهيز 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية، وجار تجهيز حوالي 17 وحدة صحية، 4 مستشفيات.