محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: ودع المنتخب المصري لكرة القدم أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد هزيمته من جنوب أفريقيا. وأعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد نتيجتة الثانوية العامة اليوم السبت والإعلان غدًا الأحد. Advertisements وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. ويرصد الخليج 365، أبرز أحداث الأسبوع في الفيديوجراف التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الأسبوع.. نتيجة الثانوية العامة واللائحة التنفيذية لمخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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