أخبار متوقعة.. قافلة دعوية للأوقاف وترحيل المهاجرين في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف.. كما تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية 2019 بمدينة مرسى مطروح.

واشنطن.. تبدأ السلطات الأمريكية في اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في 10 مدن أمريكية ونحو 2000 أسرة مهاجرة مؤهلة للترحيل وسيتم استهدافها في المداهمات.

سول.. تجري وزارة التجارة الكورية الجنوبية، محادثات على مستوى العمل مع نظيرتها اليابانية لمناقشة القيود التجارية الجديدة التي فرضتها طوكيو على مواد التصنيع الرئيسية التي تصدرها إلى سول.