شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن خلال ساعات أسماء أوائل الثانوية.. الأبرز في صحف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي، كما اهتمت بمتابعة عدد من القضايا المهمة على المستوى العربي والدولي.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحث في اجتماعين منفصلين لدفع العمل في مختلف القطاعات، إنشاء مناطق حرة ومجمعات صناعية وأسواق مركزية ومراكز لخدمات المستثمرين بسيناء، وأطلق برنامجا زمنيا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في محطات التموين، وأكد مدبولى، في اجتماعه مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بجهود التنمية في كل ربوع الوطن خاصة سيناء وضرورة تلبية جميع احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم تعلن، خلال ساعات، أسماء أوائل الثانوية العامة، ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان النتيجة وستتيح الوزارة الاستعلام عن النتيجة على موقعها الرسمى وبوابة الثانوية العامة برقم الجلوس.

وأضافت أن الوزارة أعلنت أيضا أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية للصف الأول الثانوى بالمدارس اليوم، وتسليم كل طالب بيانا بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشر الأساسية.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام)، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت استمرار مراحل تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم التمويني واستبعاد القادرين، وكشفت الوزارة عن أن إجمالى عدد المحذوفين بلغ حتى الان نحو 500 ألف فرد، ويبلغ عدد المستفيدين حاليا نحو 64 مليونا والمستفيدون من الخبز نحو 72 مليونا.مشيرة إلى أن موسم توريد القمح المحلي ينتهى الاثنين المقبل.

وذكرت (الأهرام)، أن السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية شارك أمس في الاجتماع الذي استضافته كينيا لوزراء خارجية الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الافريقى لحفظ السلام في الصومال (اميصوم)، وذلك لبحث مستقبل هذه القوات، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجهها لتحقيق أهدافها الرامية لدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في اقرار السلم والأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذي تشارك فيه مصر يضم، لأول مرة في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وزراء وممثلي الدول المساهمة بقوات في بعثة اميصوم (كينيا – اثيوبيا – أوغندا – بوروندى – جيبوتى)؛ فضلا عن عدد من الشركاء الدوليين المعنيين بالأوضاع في الصومال وهم الأمم المتحدة والاتحاد الأروربى وتجمع الإيجاد والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين.

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم معاهدة حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا إلى مجلس الدوما الروسى (البرلمان) للتصديق عليها، ووفقا لبيان أصدره البرلمان الروسى فإن التوقيع عليها تم بين الرئيسين المصري والروسي في مدينة سوتشى الروسية في 17 أكتوبر 2018 .

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وأضافت أنه وفقا للاتفاقية سوف يلتزم الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة، وسيتم تنظيم حوار سياسى بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا .

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار أكد أن لندن تستعد الآن لاستقبال مقتنيات الفرعون الذهبي توت عنخ أمون التي ستعرض في لندن خلال الفترة من 12 نوفمبر المقبل وحتى 3 مايو 2020 في إطار جولة خارجية لأكبر عدد لمقتنيات توت عنخ أمون منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، مشيرا إلى أن المعرض يقام تحت عنوان «توت عنخ أمون.. كنوز الفرعون الذهبي»، موجها الدعوة لعشاق الفن المصرى القديم لزيارته والاستمتاع بالجولة الأخيرة لمقنتيات توت عنخ امون خارج مصر.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية)، أن الوساطة الأفريقية في السودان قالت إن هناك اتفاقا كاملا بين قوى الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المتعلق بكافة هيئات المرحلة الانتقالية، وقال الوسيط الأفريقى محمد حسن لبات إنه سيكون هناك اجتماع ثان اليوم لاستكمال المناقشات وتوقيع وثيقة الاتفاق السياسي، وكان حسن لبات قد أكد أن تسليم الوثيقة النهائية للاتفاق بين المجلس العسكرى السوداني وقوى الحرية والتغيير قد تأجل لأسباب فنية بحتة.

وأضافت أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» أمس، استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشارت إلى أن هذا يأتي عقب ساعات من إعلان الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض في يوم من الأيام أي مفاوضات أو مبادرات تقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن تيدروس ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أكد دعم المنظمة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على (فيروس سي) بكل قوة، واصفا التجربة المصرية بالرائدة والتى يحتذى بها عالميا.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال لقاء وقد وزارة الصحة والسكان مع رئيس المنظمة في جنيف، وأضاف رئيس المنظمة، الذي كان يشغل منصب وزير خارجية إثيوبيا، إن المنظمة تدعم مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون مواطن أفريقى من «فيروس سي».

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعتمد غدا نتيجة الثانوية العامة، وسيتم وضع النتيجة في نفس اليوم على موقع الوزارة لتكون متاحة أمام الجميع لتصبح متوافرة بالمدارس صباح بعد غد حتى يتمكن الطلاب من الحصول على الشهادة ومعها الرقم السري الخاص بكل طالب.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس 6 فتيات 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهن بالانتماء ومشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة باسم «خلية الأمل»، وكشفت التحريات، التي أعدتها الأجهزة الأمنية عن دور المتهمات في الإعداد لمخطط الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإثارة الرأى العام في محاولة لافسادها من خلال تشتيت المواطنين.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة الخارجية الإيرانية دعت بريطانيا إلى الإفراج فورا عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه من مصلحة الجميع الإفراج عن الناقلة في أقرب وقت، مشيرا إلى أن إيران ودول المنطقة قادرون على ضمان الأمن الإقليمي، ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن واشنطن تأمل في إنشاء قوة خاصة بحماية السفن التجارية في الخليج في غضون أسبوعين.