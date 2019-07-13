شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 13 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف.. كما تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية 2019 بمدينة مرسى مطروح. واشنطن.. تبدأ السلطات الأمريكية في اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في 10 مدن أمريكية ونحو 2000 أسرة مهاجرة مؤهلة للترحيل وسيتم استهدافها في المداهمات. سول.. تجري وزارة التجارة الكورية الجنوبية، محادثات على مستوى العمل مع نظيرتها اليابانية لمناقشة القيود التجارية الجديدة التي فرضتها طوكيو على مواد التصنيع الرئيسية التي تصدرها إلى سول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 13 يوليو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.