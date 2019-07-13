الهجرة: الوزارة تقف على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج وهناك مؤتمرات مقبلة للبقية.

جاء ذلك خلال افتتاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والمقرر انعقاده على مدار يومين، ويشهد 11 جلسة وورشة عمل بحضور ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، وزيارات ميدانية لقناة السويس ومدينة الجلالة.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، رحب اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بنواب البرلمان وممثلي الوزارات والكيانات المصرية بالخارج.

وتابع فهمي أن الوزارة كان مسعاها أن تدعو كل الكيانات الممثلة للمصريين بالخارج حول العالم، ولكن هناك صعوبة في تنفيذ ذلك لأسباب لوجيستية وتنظيمية، مؤكدًا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل الكيانات وتتابع جهودهم وأدوارهم، مضيفا أن الوزارة لا تفضل كيانا على الآخر وأن الجميع يعملون لصالح الوطن.

وأوضح فهمي أن وزيرة الهجرة أكدت على وضع قواعد لا تفرق بين أي كيان بشأن التسجيل والحضور، بل فقط من تنطبق عليه الشروط التي أعلناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى آخر مايو 2019، مؤكدا أن مؤتمرات أخرى ستطلقها الوزارة للكيانات المتبقية في الفترة المقبلة للتباحث حول إيجاد آلية للتعاون معهم لصالح الوطن.

واستطرد قائلا: "حرصنا على اشتمال المؤتمر على محاور الخدمات الحكومية والقانونية والاقتصادية، وغيرها بالتباحث مع وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة؛ حتى نحقق مع مواطنينا بالخارج ما يصبو إليه الجميع من أجل هذا الوطن".

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وأكد أن هذا المؤتمر سيضم حلقات نقاشية بدءا من يوم غد السبت، وفق رؤية واضحة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة وممثلي الكيانات.

واختتم اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة حديثه بتوجيه رسالتين لممثلي الكيانات المتواجدين وغير المتواجدين أيضا، مفادها أن المصريين بالخارج مسؤولية الوزارة لحل مشاكلهم والدفاع عن مصالحهم، مضيفا أن الكيانات المصرية بالخارج شركاء الحلول والتخطيط للمستقبل.

ومن جانبه، استهل عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بالإعراب عن سعادته بدعوته لحضور هذه الفعالية التي تضم نخبة من الكيانات المصرية في الخارج.

وأوضح القصبي أن أعمال الكيانات المصرية في الخارج تعكس قيم وتاريخ وثقافة الدولة المصرية، وتقاوم المفاهيم المغلوطة والشائعات التي تروج خارجيًا ضد مصر، مؤكدًا أن الكيانات المصرية في الخارج هم سفراء دائمون لأعظم دول العالم مصر.

كما وجه القصبي الشكر للقيادة السياسية التي وجهت اهتماما غير مسبوق بأبنائنا المصريين بالخارج، وفي إطار ذلك اتخذت القيادة قرار إعادة وزارة الهجرة لمتابعة أمورهم والاهتمام بمشاكلهم.

واختتم رئيس ائتلاف دعم مصر بضرورة دعوة المصريين في الخارج ومتابعة مثل هذه المبادرات التي تطلقها وزارة الهجرة باستمرار، مؤكدا أهمية ذلك لنحافظ على الكيان المصري في الخارج والداخل كوحدة واحدة لا تتجزأ.