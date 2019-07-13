شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: هزة أرضية ضعيفة يشعر بها سكان المقطم والمعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن محطات الشبكة القومية للزلالزل التابعة للمعهد، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية قوتها ٧ر٢ درجة على مقياس ريختر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و٣٧ دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وصف بدوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تلك الهزة بأنها ضعيفة جدا ووقعت دون أى خسائر، مشيرا إلى أن مركزها، الذي سجلته الأجهزة يقع شرق المقطم، ولهذا فقد شعر بها سكان المقطم والمعادى وشمال شرق القاهرة.

وأضاف أن إحداثيات الهزة هي: ٢٩ درجة شمالا، و ٣١ درجة شرقا، وأنه جارى حاليا تحليلها لمعرفة مصدرها، ما إذا كانت طبيعية أم لا.