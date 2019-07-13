شكرا لقرائتكم خبر عن بدء منح مصر شهادة دولية فى القضاء على فيروس «سى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طلبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، بمقر المنظمة بمدينة جنيف، دعم المنظمة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى من فيروس «سى» من خلال تفاعل المكاتب القُطرية والإقليمية للمنظمة، فضلًا عن مناقشة عقد الاجتماع الأول، الذى يضم 18 مديرًا قُطريًا للمنظمة وممثلى المكتب الإقليمى لشرق «المتوسط» والمكتب الإقليمى لإفريقيا. ووافق «تادروس» على حضور الاحتفال الدولى، وإعلان مضى مصر قدمًا فى البدء بإجراءات الحصول على الشهادة الدولية للقضاء على فيروس «سى».

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