شكرا لقرائتكم خبر عن «قنصوة» يبحث في إيطاليا إنشاء متحف للآثار الغارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، زيارة رسمية إلى إيطاليا، ومن المقرر أن يلتقى خلالها عددًا من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدة مجالات. واستقبل ألبيرتو بونيسولى، وزير الثقافة الإيطالى، محافظ الإسكندرية، وفى بداية اللقاء أكد «قنصوة» عمق الروابط التاريخية والثقافية التى تجمع بين البلدين، وحرص مصر على إبقاء العلاقات الوثيقة مع إيطاليا.

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وأعرب المحافظ عن اعتزازه الشخصى بالزيارة انطلاقًا من خصوصية العلاقة التى تجمع بين الإسكندرية والمدن الإيطالية، خاصة الساحلية، باعتبارها أقدم مدن البحر المتوسط والمنارة التاريخية للثقافة والحضارة فى المنطقة.

واستعرض، خلال اللقاء، رؤية إعادة إحياء التراث الحضارى للإسكندرية، التى تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحرى لشاطئ مكتبة الإسكندرية، وأن يكون المتحف مدعومًا بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية.

واقترح «قنصوة» على الوزير الإيطالى تناوب المعارض الأثرية بين الإسكندرية وروما، لتعريف المجتمعين الإيطالى والمصرى بأوجه الارتباط الحضارى بين البلدين، خاصة من خلال الحضارة اليونانية والرومانية التى اتخذت مدينة الإسكندرية منارة العلم والثقافة فى المتوسط.