محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هزة أرضية سطحية بقوة 2.7 ريختر ضربت منطقة شمال شرق وتحديدًا المقطم، والمعادي مساء الجمعة.

وأضاف بدوي، إلى الخليج 365، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 11:37 دقيقة مساءً، ولم يُعرف مصدرها حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شعر بها سكان المقطم والمعادي.. هزة أرضية تضرب القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.