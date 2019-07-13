محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
وجه وزير الأوقاف بصرف مساعدة مالية عاجلة من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ حمدي محمد خليل حجازي مدير إدارة القنطرة شرق الذي وافته المنية أمس الجمعة ١٢ / ٧ / ٢٠١٩ م وفق إفادة مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب أدائه لمهام عمله في متابعة سير خطبة الجمعة وهو في طريق عودته، وتم نقله إلى محل إقامته بمركز أولاد صقر شرقية ليدفن في مقابر عائلته .
ووجه الوزير كلا من مديري أوقاف الإسماعيلية والشرقية لتقديم واجب العزاء نيابة عنه، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وأسرته الصبر والسلوان .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يوجه بصرف 20 ألف جنيه مساعدة لأسرة مدير إدارة القنطرة شرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.