أخبار مصر

وزير الأوقاف يوجه بصرف 20 ألف جنيه مساعدة لأسرة مدير إدارة القنطرة شرق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه وزير الأوقاف بصرف مساعدة مالية عاجلة من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ حمدي محمد خليل حجازي مدير إدارة القنطرة شرق الذي وافته المنية أمس الجمعة ١٢ / ٧ / ٢٠١٩ م وفق إفادة مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب أدائه لمهام عمله في متابعة سير خطبة الجمعة وهو في طريق عودته، وتم نقله إلى محل إقامته بمركز أولاد صقر شرقية ليدفن في مقابر عائلته .

ووجه الوزير كلا من مديري أوقاف الإسماعيلية والشرقية لتقديم واجب العزاء نيابة عنه، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وأسرته الصبر والسلوان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يوجه بصرف 20 ألف جنيه مساعدة لأسرة مدير إدارة القنطرة شرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا