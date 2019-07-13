مسؤولان: فتح باب استيراد سلالات ماعز وأغنام أوروبية.. وأول شحنة في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال مسؤولان بوزارة الزراعة، إن الوزارة فتحت باب استيراد الماعز والأغنام من أوروبا لتربيتها حيث من المتوقع أن تصل أول شحنة في أغسطس المقبل.

وكشف مصدر مسئول بوزرة الزراعة، إن إحدى الشركات الخاصة تقدمت بطلب التعاقد على استيراد أغنام وماعز من 6 دول أوروبية، مشيرًا إلى أن الطلب مقدم للتعاقد على 3 آلاف رأس ماشية.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاصة لمصراوي، أن الهدف من الاستيراد هو التربية وليس الذبيح شريطة أن تكون الماشية خالية من أي أمراض وبائية وأن تخضع للحجر البيطرى لمدة لا تقل عن 21 يومًا.

وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أول أمس، أن إجمالي طلبات استيراد ماعز البور من المربين بلغت أكثر من 4 آلاف رأس من الماعز.

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وفى ذات السياق أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجنة بوزارة الزراعة، إنه تم الموافقة على استيراد الماعز والأغنام من الخارج، لافتاً إلى أن التعاقد يشمل 10 أنواع ماعز و10 أغنام.

وأضاف سليمان، في تصريح خاص لمصراوى، أن الأنواع ملائمة للبيئة المصرية، والشحنة قد تصل مطلع أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن الماعز البور يعٌد من أحد الأنواع التى تخف تكلفة إنتاج اللحوم لما له من قدرة على تحويل الأغذية إلى لحوم أكبر من نظيرتها من الأخرى.

ولفت إلى أن تلك هي المرة الأولى التى تسمح بها الزراعة باستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز ذو معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.