الزراعة: نتابع سوق الجمال في برقاش لرصد أي تعذيب للحيوانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أجرى الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة للإنتاج الحيواني بزيارة تفقدية مفاجئة إلى سوق الجمال بمنطقة برقاش في محافظة الجيزة، للوقوف على حالة التعامل مع الحيوانات هناك وسير العمل بشكل صحيح في السوق.

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الزيارة جاءت للاطمئنان على الوضع في السوق، ورصد الموقف على أرض الواقع، وتوعية التجار والمربين ومواجهة أي تجاوزات في حقوق الحيوانات.

وأضاف في بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه لن يسمح إطلاقًا بأي تجاوزت في التعامل مع الحيوانات، موضحًا أن القوانين والأخلاق ترفض حدوث آى مخالفات أو تعذيب للجمال، مؤكدًا أن معظم المرابين والتجار والمواطنين يتعاملون مع الحيوانات برفق إنطلاقا من الوازع الديني وأيضا لانها مصدر رزقهم.

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وأوضح أنه قرر إنشاء نقطة بيطرية دائمة في السوق، من أجل المتابعة اليومية لصحة الحيوان، وتقديم الإسعافات والعلاجات البيطرية عند اللزوم، وأيضا توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات وتلقى الشكاوى وحلها على أرض الواقع.

وطلب رئيس هيئة الخدمات البيطرية المواطنين، بإبلاغ أجهزة الشرطة والإدارات المحلية ومديريات الطب البيطري فورًا، عن أي حالات تعدي على الحيوانات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتوعوية اللازمة.

وأشاد بردود الأفعال الإيجابية المجتمعية من قبل الجهات الحكومية المعنية وجمعيات حقوق الحيوان، والمجتمع المدنى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رافق اللجنة خلال الزيارة بعض الشباب والجمعيات الأهلية المهتمين بحقوق الحيوان.