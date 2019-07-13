مصر | غدًا.. استكمال مرافعات الدفاع عن قيادات الجماعة الإرهابية في "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. استكمال مرافعات الدفاع عن قيادات الجماعة الإرهابية في "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل غداً السبت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، جلسات مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الاخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.