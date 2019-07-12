شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.