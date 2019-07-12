شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتصل هاتفيًا من ألمانيا للاطمئنان على طالبة طب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع الطالبة آية نصر، الطالبة بكلية طب أسنان بنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث قطار وتم نقلها إلى أحد مستشفيات الزقازيق، هاتفيًا من ألمانيا للاطمئنان على صحتها ومتابعة حالتها، وذلك في إطار حرصه الدائم والمستمر على متابعة أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات في مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.

كما تواصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، هاتفيًا مع الطالبة، وأسرتها، بعد تكليفه وفدًا رسميًا من قبل الجامعة، على رأسه الدكتور مصطفى عبدالغني، عميد كلية طب أسنان بنات القاهرة، والدكتور فتحي أبوزيد، وكيل كلية طب الأسنان، بزيارتها، للوقوف على تطور حالتها الصحية، والاطمئنان عليها، ورفع تقرير بحالتها لفضيلة رئيس الجامعة.

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وقرر رئيس الجامعة، في إطار توجيهات شيخ الأزهر، نقل الطالبة- حين تسمح حالتها- لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، لاستكمال باقي مراحل علاجها حتى تتماثل للشفاء، مع تحمل كافة التكاليف اللازمة، مع تذليل كافة العقبات.

وأكد رئيس الجامعة- خلال اتصاله الهاتفي مع الطالبة وأسرتها- أن مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة شيخ الأزهر، ترعى جميع أبنائها، وتهتم بهم، وجميع العاملين بالأزهر يعملون ليل نهار لمصلحة الطلاب والطالبات، وتقدم خدماتها للطلاب والمواطنين في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، والمستمدة من رسالة ديننا الحنيف الذي يدعو للرحمة والتراحم والعدل والمحبة والسلام.

من جانبها، أعربت الطالبة عن بالغ شكرها لشيخ الأزهر ورئيس الجامعة، ولعميد الكلية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، من الاهتمام والتواصل رغم سفره، والحرص على متابعة حالتها، وتوفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لها .