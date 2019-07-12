شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدشن رواقًا جديدًا للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن القائمون على الجامع الأزهر رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وانطلاقًا من دور الأزهر الدعوي والعلمي.

حضر اللقاء الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والشيخ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والمحفظون الذين تم اختيارهم للتدريس في رواق القرآن الكريم، بعد أن اجتازوا الاختبارات المقررة للعمل في الرواق.

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وقال د.فؤاد إن رواق القرآن الكريم يهدف إلى نشر استحفاظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين في تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيم الرواق إلى مستويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذي يناسبه.

وأكد د. فؤاد أن شيخ الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الفكر الأزهري واستعادة دور الأزهر المرجعي، وتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع فئات المجتمع كافة، من خلال إحياء الرواق الأزهري، وذلك لمحاربة كافة أشكال التطرف، وعدم ترك الشباب لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم.

واختتم د. فؤاد أن الرواق سيكون ملاذًا للذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، كما أن الرواق يعد إضافة قوية لتحقيق رؤية الأروقة المتمثلة في نشر المعرفة والوعي الديني السليم.

من جانبه أوضح الشيخ هاني عودة أن هناك ضوابط للعمل في الرواق الأزهري، وخطة موضوعة وآليات ولائحة منظمة سنعمل على تنفيذها، مما يساعد في تسهيل الأمر على الدارسين والمحفظين.