شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تزور معرض «ملكات مصر» بـ«واشنطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، معرض «ملكات مصر» المقام فى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، منظمة المعرض بالتعاون مع المتحف المصرى بتورينو فى إيطاليا، ومتحف مونتريال للآثار بكندا، والسفارة المصرية فى واشنطن، بهدف الترويج للسياحة والثقافة المصرية فى أمريكا، وإلقاء الضوء على حياة 7 من ملكات الدولة الحديثة بداية من عصر الملكة نفرتارى وحتى الملكة كليوباترا، وإبراز دور المرأة المصرية قديمًا فى المجتمع المصرى؛ وجوانب من حياتها اليومية، ويستمر حتى منتصف سبتمبر.

ورحبت الوزيرة بالزائرين وأسرهم، ودعتهم لزيارة مصر والاستمتاع بما تزخر به من مقومات سياحية، وأشارت إلى أن مصر كوجهة سياحية لا يزال لديها العديد لتقدمه للسائحين، وتحدثت عن أهمية الدور الذى لعبته المرأة المصرية فى المجتمع المصرى على مر العصور؛ لافتة إلى أن الحضارة المصرية القديمة لديها ملكات كن لهن بصمات فى التاريخ مثل نفرتارى وكليوباترا ونفرتيتى وحتشبسوت.

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وأشارت المشاط، إلى تطبيق «ختم المساواة»، فى قطاع السياحة المصرى الذى أعلنت عنه الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لافتة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تطبق هذا الختم فى قطاع السياحة.

وأوضح القائمون على المعرض إلى أنه يلقى الضوء على أعمال بعض الباحثات وعالمات الآثار المصريات فى العصر الحالى، ويحتوى على 300 قطعة أثرية مصرية من 5 متاحف أوروبية وكندية؛ أهمها المتحف المصرى بتورينو بإيطاليا ومتحف مونتريـال بكندا، وأضافوا أن قسم السياحة والسفر بالمؤسسة، سيطور برامجه السياحية عن مصر خلال العام الجارى لإبراز الثقافة المصرية قديمًا وحديثًا لجمهور ومتابعى ناشيونال جيوجرافيك حول العالم.

فى سياق متصل، قالت المشاط، فى حديث إعلامى مع مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، عن المتحف المقرر افتتاحه فى 2020، إن مشروع المتحف المصرى الكبير يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية، لكونه أكبر متحف آثار فى العالم، وسيقدم لزائريه تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية فى إطار أكثر حداثة وعصرية، وسيقدم أعظم كنوزنا للعالم.

كما تحدثت الوزيرة عن أهمية مطار سفنكس، الذى يبعد نحو 15 دقيقة من موقع المتحف، ما سيساهم فى تسهيل حركة السائحين إليه.