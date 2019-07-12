شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة.. والأحد إعلانها إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2019، بعد انتهاء جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات إلكترونيًا ويدويًا.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«المصرى اليوم»، أن النتيجة ستُعتمد، نهاية اليوم، موضحًا أنه من المقرر أن يعقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا، ليعلن فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة ونسب النجاح والأوائل والقرارات التى تم اتخاذها ضد المخالفات التى تم رصدها خلال فترة الامتحانات بالكامل من تصوير الأسئلة والتعدى على المراقبين.

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وأوضح المصدر المسؤول أنه من المقرر أن تعلن النتيجة فى المدارس، بعد غد، مشيرًا إلى أن مديرى المديريات التعليمية سيتسلمون النتائج من الكنترولات تمهيدًا لوصولها إلى المدارس فى موعدها.

وأكد المصدر أن مندوبى المديريات التعليمية سيتسلمون نتيجة الثانوية العامة، غدًا، لإعلانها بعد غد الإثنين، فى المدارس الثانوية، حيث يستطيع الطلاب أن يعرفوا نتائجهم، كما أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم ومواقع المديريات التعليمية الإلكترونية.

وقال إن النسبة العامة للنجاح والمجموع هذا العام ستتخطى الـ80%، وهى نسبة أعلى بكثير من العام الماضى، مؤكدًا أن النسبة فى المجاميع أيضًا مرتفعة جدًا، وهناك عدد من الطلاب حصلوا على نسبة 100%.

وذكر المصدر أن الكنترولات انتهت من تجميع النتائج وأعمال الرصد وتحديد الأوائل والمراجعة النهائية، وأن رؤساء الكنترولات قاموا بتسليم الأعمال المتعلقة بالنتيجة إلى الوزارة، كما تم وضع النتيجة على موقع الوزارة لتوزيعها على المواقع التى اشترتها.