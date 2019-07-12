شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: الانتهاء من مسودة التقرير السنوى لحالة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره السنوى عن حالة الإعلام فى مصر بشقيه، المخالفات المهنية، وحرية الرأى والتعبير، مشيرًا إلى أن المسودة شبه النهائية باتت جاهزة بالفعل للعرض على المجلس.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن التقرير يتضمن فصلا خاصا عن ضمانات حرية الرأى والتعبير فى الإعلام المصرى طبقًا لمعايير محددة وفصل خاص عن المخالفات الإعلامية، وفصل عن نشاط المجلس ونشاط لجنة التدريب وتقرير الأمين العام للمجلس.

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وأشار شوقى، إلى أن التقرير يشمل أرقامًا ونسبًا وإحصائيات عن المخالفات الإعلامية، ودراسة عن اتجاهات النقد فى مقالات الرأى بالصحف المصرية، موضحًا أنه سيتناول التحديات التى تواجه الصحف والشاشات ورؤية المجلس لزيادة الاحترافية فى وسائل الإعلام وتقرير للجنة الدراما ولجنة ضبط الأداء الرياضى.

فى سياق آخر، أوضح شوقى، أن لجنة الشكاوى تعقد اجتماعًا غدًا؛ للتحقيق فى عدد من الشكاوى المقدمة من بينها شكوى شركة هواوى ضد موقع إلكترونى وجريدة ورقية تتهمهما بالابتزاز، بالإضافة إلى شكوى من شركة آبل الأمريكية ضد قناة آبل تتهمها فيه بالإضرار باسمها وسمعتها، كما تستكمل اللجنة التحقيقات فى مخالفة الملكية الفكرية لقنوات بانوراما.

من جانب آخر؛ انتهت لجنة الدراما ولجنة ضبط الأداء الرياضى من إعداد تقريرها الذى يعد جزءًا مهمًا بالتقرير العام السنوى.