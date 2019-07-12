شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث تعزيز الشراكة بين آسيا وأوروبا بالاجتماع السنوى لـ«البنك الآسيوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر، أمس، فى الاجتماع السنوى للبنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية، فى لوكسمبورج، والذى يستمر حتى اليوم، تحت شعار «التعاون والتواصل»، وذلك بحضور ٢٠٠٠ شخص يمثلون وفود الدول الأعضاء والخبراء وممثلى القطاع الخاص والإعلاميين.

يُمثّل مصر فى الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته محافظًا لمصر لدى البنك ونائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أحمد كجوك، ممثل مصر فى مجلس إدارة البنك.

ويناقش المشاركون فى الاجتماع سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوروبية، من خلال الاستثمارات فى البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.

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ومن المنتظر أن يستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى ارتكزت على إقامة العديد من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم فى توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة بجانب التأكيد على أهمية التعاون فى مجال البنية التحتية بين قارتى إفريقيا وآسيا ودفع الترابط القارى، كما أن إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية من شأنها الاستفادة من العديد من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.

تضم الوفود المشاركة بالاجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء فى البنك «محافظى البنك»، وعددًا من المسؤولين البارزين فى مؤسسات الشراكة التابعة للبنك، ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء فى مختلف المجالات.

قال أحمد كجوك، فى تصريحات، إن مجلس إدارة البنك كان قد زار مصر والتقى مسؤولى المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وجين ليكن، رئيس البنك الآسيوى، على هامش منتدى «إفريقيا ٢٠١٨»، أسهم فى زيادة محفظة استثمارات البنك فى مصر التى تتمتع بفرص واعدة فى قطاع البنية التحتية خصوصًا فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ضوء مشروعات البنية التحتية القومية الضخمة.

وأوضح كجوك أن مصر تُعد من الدول المشاركة فى تأسيس البنك عام ٢٠١٦، وكانت أول دولة غير آسيوية يستثمر البنك فيها بقرار استثنائى، جعلها تتمتع بذات الشروط والمميزات الممنوحة للدول الآسيوية الأعضاء، كما أنها خامس أكبر متلقٍ للاستثمارات، حيث ضخ فيها البنك عدة مشروعات مؤخرًا، ويجرى حاليًا إجراء دراسات موسعة للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بمصر، والتى تشمل مجالات النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.