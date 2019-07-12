محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 24 ساعة من البحث لرجال الإنقاذ النهري بالجيزة انتهت بانتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا، أمس الخميس. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغ من شرطة النجدة بغرق طفل أسفل كوبري المنيب. Advertisements وجه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بانتقال رجال الإنقاذ النهري بقيادة العقيد حازم الرفاعي مدير الإدارة؛ لانتشال الجثة. وأجرى رجال الضفادع البشرية عملية مسح كامل لمكان الواقعة على مدار 24 ساعة بسبب اتساع عرض مجرى نهر النيل بتلك المنطقة، ونجح رجال الإنقاذ اليوم الجمعة في انتشال الجثة. تبين بالفحص أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 15 سنة، لقي مصرعه غرقا في أثناء نزوله رفقة أصدقائه للاستحمام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر 24 ساعة "مسح".. الضفادع البشرية تنتشل جثة طفل غريق أسفل كوبري المنيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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