النيابة تستعلم عن حالة سيدة سقطت من الطابق الخامس بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: استعلمت نيابة المقطم الجزئية عن الحالة الصحية لسيدة سقطت من الطابق الخامس لعقار بالمقطم، تمهيدا لسماع أقوالها. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من الطابق الخامس بمساكن العبد بدائرة القسم. وقال شهود عيان في التحقيقات إنهم فوجئوا بسقوط السيدة من الطابق الخامس، وتبين لهم أنها موثقة اليدين بالحبال، ونقلوها إلى المستشفى لإسعافها.

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