محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
صرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة بتشريح جثة سيدة عثر على جثتها ،اليوم الجمعة، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، ثم تسليمها لذويها لدفنها.
وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الحادث، لتحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة.
وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة أول السلام.
وكشف رجال البحث الجنائي أن السيدة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بطعنات متفرقة بالجسد، وبفحص الأشياء الثمينة تبين عدم وجود مصوغاتها الذهبية وأموالها التي تحتفظ بها في الشقة.
ودلت تحريات المباحث أن القتيلة كانت تعمل بأحد مراكز التجميل "كوافير"، وتقيم داخل تلك الشقة بصحبة صديقتها التي أبلغت الشرطة فور اكتشافها للجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لغز مقتل "كوافيرة" بدار السلام.. النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لتحديد المتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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