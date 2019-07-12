مصر | "طعنه بسكين".. تفاصيل جديدة بواقعة شروع طبيب نفسي في قتل والده بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنه بسكين".. تفاصيل جديدة بواقعة شروع طبيب نفسي في قتل والده بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني، في واقعة شروع طبيب بشري يدعى "محمود" في قتل والده "مسن" ومدير معهد، بأن الأب استغاث بأهالي المنطقة أثناء تعدي الابن عليه، وحاولوا إنقاذه وتم على الفور نقله للمستشفى بعد إصابته بطعنات متفرقة في جسده.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن الأب طلب بتحرير محضر بواقعة التعدي عليه من قبل نحله، لإثبات الواقعة، وأن الابن طبيب بشري، ولكنه مهتز نفسيًا، ويوجد خلافات سابقة بينه وبين والده في الفترة الأخيرة.

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بداية الواقعة، كانت بتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده بتعدي طبيب بشري يدعى "محمود" على والده "م.ع" مدير معهد بآلة حادة "سكين".

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بقيام طبيب بالشروع في قتل والده، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وتبين إصابة مسن بعدة طعنات وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وبعمل التحريات تبين أن نجله يعمل طبيب بشري وراء ارتكاب الواقعة وأنه يعانى من مرض نفسي، وتمكنت القوات من ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.