أخبار مصر | لهذا لزم التوضيح.. هاني الناظر يكشف حقيقة وجود سموم خطيرة في البطاطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا لزم التوضيح.. هاني الناظر يكشف حقيقة وجود سموم خطيرة في البطاطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، ما تردد عن وجود سموم خطيرة في البطاطس المُنبتة "البراعم".

وكتب الرئيس الأسبق للمركز خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": "توضيح هام جدًا انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي تحذير من خطورة أكل البطاطس على الصحة في حالة حدوث إنبات بها، ونتيجة لأنني تلقيت أسئلة كثيرة تستوضح حقيقة هذا الكلام فقد راجعت اليوم شخصيا مجموعة من الأساتذة والعلماء والمتخصصين في مجال فسيولوجيا وأمراض النبات والسموم الغذائية من المركز القومي للبحوث وكلية الزراعة جامعة القاهرة وبناء علي رأيهم العلمي فأنه تبين عدم صحة ذلك البوست، وأنه لا خطورة إطلاقا من أكل هذه البطاطس ولا يوجد بها أي سموم نهائيًا".

وتابع: "كل ما فيها أنه يحدث نتيجة الإنبات تكسر للنشا داخل أنسجة البطاطس يؤدي لتحوله إلى سكريات وعند القيام بقليها في الزيت يحدث كرملة للسكر وتصبح قطع البطاطس لونها بني فقط ولكن لا يوجد تسمم أو أي خطورة من أكلها على الصحة، لهذا لزم توضيح الحقيقة العلمية وعلى هذا الأساس لا تصدقوا أو تنشروا البوست الذي يحذر من أكل تلك البطاطس وهي في هذه الحالة".