أخبار مصر | رسميًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والمقرر انعقاده على مدار يومين، بحضور ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، وزيارات ميدانية لقناة السويس ومدينة الجلالة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتواجد وسط الكيانات المصرية المقيمة في الخارج، مؤكدة أن المصريين بالخارج هم مسؤولية الوزارة الأولى والتواصل معهم هو أول تكليف لها.

واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة التي ستتم عامها الرابع في سبتمبر المقبل، حيث تم تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع للخبراء والعلماء المصريين في الخارج في مجالات عدة و١٥برنامجًا للجيل الثاني والثالث، وتم تنظيم منتدى "أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" للتواصل مع أبنائنا بالخارج.

كما أكدت الوزيرة تواصل الوزارة مع أبناء مصر حول العالم واستمرار تلقيها كافة الاستفسارات والشكاوى، مضيفة أنه سيكون هناك تواصل أيضًا عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" وهذا شكل جديد من التواصل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن إنكار وطنية المصريين بالخارج خلال كافة الفعاليات والاستحقاقات الوطنية التي أجريت.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، في كلمتها، أنه تم تنظيم المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج للتعرف عليهم والاستماع لهم سواء لمشاكلهم أو آرائهم، وإقامة حلقة وصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المصرية، قائلة إن "الكيانات المصرية في الخارج هي القوى الناعمة للدولة حول العالم".

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ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنها حرصت على أن يستهل المؤتمر فعالياته بفيلم "الممر"، حيث إن قصة الفيلم تروي قصة كتيبة في الجيش جنودها ينتمون لشرائح مختلفة، لذلك فالكيانات المصرية هم كتيبة مصر في الخارج التي تدافع عنها.

وتابعت الوزيرة أن قوة المصريين بالخارج تكمن في دحض كل الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة عن الدولة المصرية.

وختام كلمتها، توجهت السفيرة نبيلة مكرم بالشكر إلى الدكتورة نفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها حرصت في هذا المؤتمر على إقامة معرض لترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للجهاز.

وفي نفس السياق، أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه أيضًا سيكون هناك ترويج لمنتجات البنوك المصرية خلال جلسات مؤتمر الكيانات، وعقب انتهاء أعمال المؤتمر، فإنه سيكون هناك زيارة لقناة السويس لرؤية ما تم فيها من إنجازات عظيمة.

هذا ويعقد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، بمشاركة 55 كيانًا من 33 دولة، متضمنًا 11 جلسة وورشة عمل تضم عددًا من المحاور المقرر مناقشتها.

كما تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.‎