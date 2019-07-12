أخبار مصر | 29 اكتشافًا أثريًا.. ننشر إنجازات وزارة الآثار خلال عام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 29 اكتشافًا أثريًا.. ننشر إنجازات وزارة الآثار خلال عام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في نهاية الموسم الأثري لعام 2018 - 2019 نرصد أهم الاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها وزارة الآثار خلال عام، والتي بلغت 29 اكتشافًا أثريًا بمختلف محافظات الجمهورية.

في 14 يوليو 2018 اكتشفت بعثة وزارة الآثار بالتعاون مع جامعة توبنجن الألمانية المشتركة مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس بسقارة.

وفي 1 أغسطس 2018، نجحت بعثة وزارة الآثار وجامعة ماكويري الإسترالية المشتركة بمنطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا في العثور على حجرات الدفن الخاصة بمقبرتي ريمو شتني وباكت الثاني.

وفي 2 سبتمبر 2018، كشفت بعثة وزارة الآثار والمعهد الفرنسي للآثار المشتركة عن أحد أقدم القرى المعروفة حتى الآن في منطقة الدلتا والتي ترجع إلى العصر الحجري الحديث، وذلك بمنطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية.

5 سبتمبر 2018، توصلت بعثة وزارة الآثار بمنطقة اللشت إلى الكشف عن مقبرة صخرية شمال شرق هرم الملك سنوسرت الأول بمنطقة اللشت.

وفي شهري سبتمبر، وأكتوبر 2018، كشفت بعثة وزارة الآثار بمشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو عن تمثال على هيئة أبو الهول، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الأثرية.

وفي نفس الشهر ويوم 25 أكتوبر 2018، كشفت بعثة جامعة عين شمس بمنطقة عرب الحصن بالمطرية عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني.

وفي 30 أكتوبر 2018، توصلت البعثة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية ولجامعة ليفربول الإنجليزية إلى طريقة نقل المصري القديم للكتل الحجرية من محاجر مرمر بموقع حتنوب شرق تل العمارنة في المنيا.

ثم كان شهر نوفمبر 2018 حافلًا حيث نجحت البعثة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ستراسبورج بفرنسا والعاملة بجبانة العساسيف في 8 نوفمبر في العثور على لوحة من الحجر الرملي وتابوتين خشبيين يرجعان لنهاية الأسرة السابعة عشر وبداية الأسرة الثامنة عشر.

وفي 10 نوفمبر 2018 اكتشفت بعثة وزارة الآثار العاملة عند الحافة الصخرية حول الطريق الصاعد للملك أوسركاف بجبانة سقارة ثلاث مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، بالإضافة إلى أربع مقابر أخرى ترجع إلي عصر الدولة القديمة.

وفي 17 نوفمبر 2018، نجحت بعثة الوزارة بمنطقة العساسيف بالأقصر في الكشف عن مقبرتين أحدهما لشخص يدعى «ثاو إر إف»، ومدخل المقبرة رقم TT 28.

وفي ختام عام 2018 وفي شخر ديسمبر أعلنت وزارة الآثار عن كشفين أولهما 13 ديسمبر 2018، حيث كشفت البعثة الأثرية السويدية العاملة بمنطقة جبل السلسلة عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بداخلها ثلاثة توابيت مصنوعة من الحجر الجيري، وفي 15 ديسمبر 2018، حيث نجحت بعثة وزارة الآثار في الكشف عن مقبرة واح تي بسقارة وترجع إلى عصر الأسرة الخامسة.

وبدأ عام 2019 بداية واعدة حيث أعلنت وزارة الآثار عن كشفسن أثريين في شخر يناير أولهما 15 يناير حيث نجحت بعثة وزارة الآثار بمنطقة آثار بئر الشغالة بواحة الداخلة في الكشف عن مقبرتين أثريتين من العصر الروماني.

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و17 يناير 2019 حيث تمكنت بعثة وزارة الآثار بمنطقة عين السبيل بواحة الداخلة من العثور على قنينة تحتوي بداخلها على بعض العملات الذهبية من العصر البيزنطي.

وشهد فبراير 2019 كشفين آخرين كان الأول منهما يوم 1 فبراير حيث أعلنت الوزارة عن اكتشاف ثلاثة آبار دفن وعدد كبير من المومياوات بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا وذلك أثناء حفائر بعثة وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا.

والثاني يوم 26 فبراير 2019 حيث اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة لوند السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان ورشة لصناعة العناصر المعمارية ترجع لعصر الدولة الحديثة.

أما شهر مارس 2019 فقد شهد ثلاثة اكتشافات أثرية الأول منها كان يوم 18 مارس 2019 حيث عثرت بعثة مركز الآثار البحرية بكلية الآداب - جامعة الأسكندرية على عدد من المرساوات والأواني بمرسى باجوش بالساحل الشمالي الغربي.

والثاني 26 مارس 2019 حيث اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة لوند السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان الميناء الرئيسي الذي كان يستخدم لنقل الأحجار.

والثالث 28 مارس 2019 حيث كشفت بعثة جامعة نيويورك الأمريكية بمنطقة أبيدوس عن بهو قصر رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد.

وكان لشهر أبريل 2019 نصيب الأسد من الكشوفات الأثرية حيث أعلنت الوزارة عن خمسة اكتشافات أثرية جديدة أولها كان في 1 أبريل 2019 حيث كشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة قويسنا بالمنوفية عن تابوت من الحجر الجيري به مومياء ورقائق ذهبية.

الثاني 5 أبريل 2019 حيث أعلنت عن كشف مقبرة من العصر البطلمي لرجل وزوجته تحتوي على بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور و الحيوانات وذلك بمنطقة الديابات بمحافظة سوهاج، والثالث في 13 أبريل 2019 حيث اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة مقبرة النبيل خوي والتي ترجع لنهاية الأسرة الخامسة.

والرابع في 18 أبريل 2019 حيث اكتشفت بعثة وزارة الآثار بالأقصر مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا ترجع للأسرة 18 ومقبرتين بمنطقة العساسيف ترجعان لعصر الرعامسة.

وخامس الكشوفات الأثرية لشهر أبريل 2019 كان يوم 23 منه حيث اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة ميلان الإيطالية مقبرة صخرية ترجع للعصر اليوناني الروماني بمنطقة مقابر الأغاخان بغرب أسوان.

وشهد شهر مايو 2019 الإعلان عن ثلاثة اكتشافات أثرية أولها كان في الرابع منه حيث كشفت بعثة وزارة الآثار عن جبانة ترجع لعصر الدولة القديمة بالجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة آثار اهرامات الجيزة.

والثاني كان في 13 مايو 2019 حيث كشفت بعثة وزارة الآثار بتل الكدوة – شمال سيناء عن بقايا أبراج عسكرية من الطوب اللبن ترجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين.

والثالت كان في 28 مايو 2019 حيث كشفت مدرسة الحفائر التي تنظمها الوزارة بمنطقة تونا الجبل عن بقايا مجمع سكنى من العصر البطلمى.

أما آخر كشفين أثريين في الموسم الأثري 2018 - 2019 فكانا في شهر يونيو 2019 الأول في العاشر منه حيث كشفت بعثة وزارة الآثار بتل الأقبعين بمحافظة.