أخبار مصر | افتتاح "محو" بسقارة ومسجد أنجا هانم بالإسكندرية.. ننشر أهم افتتاحات "الآثار" خلال عام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح "محو" بسقارة ومسجد أنجا هانم بالإسكندرية.. ننشر أهم افتتاحات "الآثار" خلال عام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار في بيان لها منذ قليل أن غدًا السبت هو نهاية موسم أثري حافل امتد من يوليو 2018 إلى يوليو 2019، وقد قامت الوزارة بعدد كبير من الافتتاحات الأثرية هذا العام.

ونرصد لكم، أهم الافتتاحات التي أعلنتها الوزارة، وقامت بها وسط حشد من السفراء والقيادات والوسائل الإعلامية.

افتتاحات أغسطس 2018

ففي شهر أغسطس 2018 افتتحت وزارة الآثار مسجد العباسي بمدينة بورسعيد، يوم 3 أغسطس، وفي 12 أغسطس تفضل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بافتتاح متحف سوهاج القومي وكان العمل بالمتحف قد بدأ منذ أكثر من 25 عاماً.

افتتاحات شهر سبتمبر 2018

وفي شهر سبتمبر 2018 وتحديدًا في 8 سبتمبر افتتحت الوزارة مقبرة محو بسقارة للزيارة (لأول مرة منذ اكتشافها عام 1940، وفي 15 سبتمبر كان الانتهاء من أعمال ترميم وإقامة مسلتين وعمودين وتمثالين ضخمين بمنطقة آثار صان الحجر بالشرقية، وفي 28 سبتمبر افتتحت الوزارة مسجد أنجا هانم بمحافظة الأسكندرية.

افتتاحات أكتوبر ونوفمبر 2018

وفي 5 أكتوبر 2018، افتتحت الوزارة مسجد تطندي الأثري بقرية شالي بواحة سيوة، وفي 19 نوفمبر من نفس العام افتتحت قاعة آثار يويا وثويا بالمتحف المصري بالتحرير في ذكرى تأسيس المتحف الـ 116.

افتتاحات الوزارة حتى يوليو 2019

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بدأت الوزارة عام 2019 وتحديدًا يوم 28 يناير بداية واعدة حيث شهد هذا اليوم إقامة مسلتين من منطقة آثار صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

افتتاحات مارس 2019

وفي الثالث من مارس 2019 افتتح وزير الآثار مشروع خفض المياة الجوفية بكوم الشقافة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وفي نفس اليوم كان افتتاح مقابر الورديان بعد انتهاء مشروع ترميمها بالأسكندرية.

وفي 25 مارس 2019 افتتحت الوزارة مشروع خفض المياة الجوفية بمنطقة كوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

افتتاحات شهر إبريل

قامت الوزارة بعدة افتتاحات هامة في شهر أبريل 2019 كان أولها يوم 5 أبريل حيث افتتح وزير الآثار مشروع تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج، وفي نفس اليوم كان افتتاح مشروع خفض المياه الجوفية بالأوزيريون بسوهاج، كما تم إعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، وفي 18 أبريل 2019 كان الإعلان عن انتهاء ترميم وإعادة توقيف تمثال رمسيس الثاني أمام الصرح الأول بمعبد الأقصر لاستكمال كل تماثيل الواجهة لأول مرة، وأخيرًا في 19 أبريل من نفس العام كان افتتاح معبد الأوبت بالكرنك للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه.

افتتاحات مايو 2019

وشهد شهر مايو ثلاثة افتتاحات هامة وكانت بالترتيب أولها، 2 مايو افنتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، 3مايو افتتاح مسجد الكاشف ومسجد المجاهدين بمحافظة أسيوط، 9 مايو انتهاء المرحلة الأولي من مشروع تطوير دير سانت كاترين.

افتتاحات يونيو 2019

أما في شهر يونيو 2019 فقد شهد افتتاحين، يوم 28 يونيو افتتاح مدخل وحجرة دفن هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889، وفي نفس اليوم افتتاح مسجد خوند أصلباي بالفيوم – بعد اغلاقه عام 2013.